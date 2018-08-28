Минюст России признал нежелательной работу Pacific Environment
Минюст России включил в список нежелательных на территории России американскую неправительственную организацию (НПО) Pacific Environment (Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов). Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, Pacific Environment была включена в список нежелательных организации на основании решения Генпрокуратуры России.
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Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной работу Pacific Environment.
Как отмечалось, работа организации представляет угрозу безопасности страны.