Мужчины в темной одежде пытались захватить здание в Киеве

Группа мужчин в темной одежде совершила проникновение в здание адвокатской конторы на улице Воздвиженская в Киеве и заблокировали вход, передает «112 Украина».

Сообщается, что один из них открыл дверь болгаркой. Прибывшие на место полицейские провели штурм здания и вывели из него нескольких молодых людей, после чего применили по отношению к остававшимся в здании дубинки и огнетушители.

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«Правоохранители обнаружили на месте 18 человек в темной одежде, которые имели при себе средства защиты. Всех доставили в управление полиции для дачи объяснений», — сообщили в полиции.

По предварительной информации, конфликт возник в связи со спором между двумя субъектами о праве собственности на здание.