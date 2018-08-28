В зоопарке Хельсинки родился детеныш красной панды

В зоопарке Коркеасаари родился детеныш редкой красной (малой) панды, сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что детеныш родился в феврале 2018 года, однако мать прятала его в норе. Сейчас, когда он подрос и окреп, сотрудники зоопарка решили сообщить о пополнении.

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При рождении детеныши весят около 100 г, глаза у них открываются в возрасте около одного месяца. Сейчас маленький панда весит около 800 г, он уже прошел первый осмотр у ветеринара.

В природе осталось менее 10 тыс. особей красной панды.

Ранее сообщалось, что детеныш орангутана переехал к бабушке в Московский зоопарк.