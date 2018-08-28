Южнокорейская береговая охрана задержала российское судно «Палладий»

Береговая охрана Южной Кореи вновь задержала российский танкер «Палладий». Об этом сообщил представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток», передает РИА «Новости».

Танкер, приписанный к порту Владивосток, был задержан 28 августа в 05.40 по владивостокскому времени в южной части Японского моря на выходе из Корейского пролива.

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«В настоящий момент [танкер] буксируется патрульным кораблем в порт Пусан, откуда он вышел без оформления отхода», — сообщил представитель центра.

Он также добавил, что о представительство МИД России во Владивостоке уже проинформировано о случившемся.

В конце июня судно «Палладий» также было задержано в Южной Корее. Тогда причиной задержания стали жалобы моряков на долги по зарплате.