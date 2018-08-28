Береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно «Палладий»

Береговая охрана Южной Кореи задержала российский танкер «Палладий» на выходе из Корейского пролива, передает РИА «Новости» заявление представителя морского спасательно-координационного центра «Владивосток».

«По информации от судовладельца «Дальтранс», танкер «Палладий» порта приписки Владивосток сегодня утром, в 5.40 владивостокского времени, в южной части Японского моря на выходе из Корейского пролива был задержан береговой охраной Южной Кореи и в настоящий момент буксируется патрульным кораблем в порт Пусан, откуда он вышел без оформления отхода», — рассказал собеседник.

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Как отметили в центре «Владивосток», о ситуации проинформировано представительство МИД России во Владивостоке.

Ранее служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допросы представителей компании «В.Ф. Танкер», владеющей задержанным в Херсоне российским судном «Механик Погодин».