Делегация РПЦ посетит Северную Корею в честь 70-летия дипотношений

Делегация Русской православной церкви (РПЦ) посетит Северную Корею в рамках празднования в октябре текущего года 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, данное заявление патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал в ходе встречи с делегацией Православного комитета КНДР в храме Христа Спасителя.

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«С удовлетворением отмечаю тот факт, что в северной части Кореи, Корейской Народно-Демократической республики, создано и активно работает Общество православных верующих КНДР», — сказал патриарх Кирилл.

Он отметил, что уже бывал в северной и южной частях страны, где проникся уважением к корейской культуре. Также глава РПЦ выразил признательность властям КНДР за постройку в Пхеньяне православного храма Святой Троицы, который, по его мнению, стал «символом российско-корейской дружбы».

В 2011 году сообщалось, что РПЦ провела панихиду по Ким Чен Иру.