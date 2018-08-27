СК раскрыл подробности смерти девочки от отравления в Москве

В центре Москвы утром 26 августа было найдено тело несовершеннолетней девочки, скончавшейся от отравления, по данному факту задержан мужчина 1974 года рождения. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя Следственного комитета (СК) России по Москве Юлию Иванову.

По ее словам, мужчина находился вместе с 14-летней девочкой в ночь на 26 августа на съемной квартире на улице Подвойского, где они вместе принимали запрещенные вещества. Затем подростку стало плохо, и мужчина ушел в аптеку.

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«Вернувшись назад, он обнаружил ее в бессознательном состоянии. Испугавшись последствий привлечения к уголовной ответственности, мужчина вызвал «скорую», вынес потерпевшую на улицу и поднялся в квартиру», — рассказала Иванова.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что в ходе обысков были изъяты более 20 отпечатков пальцев, кожаный ремень, комплект женского белья, четыре флакона геля-лубриканта, бутылку виски, два рюкзака с личными вещами, наволочку, две подушки, пододеяльник со следами крови, четыре веревки, бесцветную жидкость из стакана, осколки стекла, сотовый телефон и шприц с иглой.

По факту смерти несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.