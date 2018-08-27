В Белгороде сотни людей эвакуировали из ТЦ из-за задымления

Представитель Главного управления МЧС по Белгородской области сообщил, что из-за короткого замыкания трансформаторной подстанции около 300 человек были эвакуированы из крупного торгового центра Белгорода, передает РИА «Новости».

«Сработала пожарная сигнализация, и сотрудники службы безопасности сами вывели посетителей — около 300 человек», — сообщили в МЧС.

Реклама

Отмечается, что информация о коротком замыкании в расположенной отдельно трансформаторной подстанции, снабжающей электричеством торгово-развлекательный центр в Белгороде, поступила спасателям в 12.42 мск. Прибывшие на место пожарные установили, что замыкание произошло без дальнейшего горения. В ТЦ сообщили, что сейчас заведение вернулось к работе в обычном режиме.

Ранее эксперты установили причину пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове‍.