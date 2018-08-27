На Украине предложили назвать улицу Киева в честь Маккейна

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На Украине предложили назвать одну из улиц Киева в честь умершего американского сенатора Джона Маккейна. Петиция с соответствующей инициативой размещена на сайте украинской Рады.

По словам автора, Маккейн является «великим человеком», который посещал украинскую столицу в самые тяжелые времена.

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«Считаю, что его имя должно быть увековечено в названии одной из улиц нашего города!» — отмечается в документе.

Чтобы петицию рассмотрели, ее должны подписать 10 тыс. человек.

Ранее американский лидер Дональд Трамп не позволил опубликовать в связи со смертью сенатора Джона Маккейна официальное заявление Белого дома, в котором покойного называют героем.