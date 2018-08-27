В Госдуме отреагировали на приказ МВД о вознаграждении граждан за помощь полиции

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев дал комментарий в связи с началом действия приказа МВД о денежном вознаграждении россиянам за помощь правоохранителям при расследовании преступлений. Об этом сообщает RT.

По словам Шхагошева, действие приказа поможет упорядочить взаимодействие с теми, кто может оказать помощь в раскрытии преступлений.

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«Очень много преступлений невозможно раскрыть без участия людей, материальная мотивация усиливает возможности МВД при обращении к гражданам», — заявил Шхагошев.

Он добавил, что документ был тщательно проработан, поэтому не приведет возникновению коррупционных схем.

Ранее сообщалось, что в России начал действовать приказ Министерства внутренних дел, который позволяет гражданам страны получать выплаты за помощь при раскрытии преступлений.