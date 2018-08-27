В Москве поймали беглого пациента психиатрической больницы Иркутска

Сотрудники полиции Москвы задержали мужчину, который месяц назад совершил побег из психиатрической больницы в Иркутске, сообщил источник в правоохранительных органах, передает агентство городских новостей «Москва».

«Вечером 26 августа на ул. Крымский Вал сотрудники полиции задержали 29-летнего уроженца Иркутской области, который 25 июля текущего года сбежал из психиатрической больницы Иркутска, где находился на принудительном лечении», — сообщил источник.

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По его словам, о поимке пациента московские полицейские сообщили в правоохранительные органы Сибири.

Ранее сообщалось, что напавшему с ножом на полицейского в Москве назначат судебно-психиатрическую экспертизу.