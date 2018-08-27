СМИ: пострадавшему при отравлении в Эймсбери стало хуже
Состояние пострадавшего при отравлении в Эймсбери Чарли Роули ухудшилось. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на брата потерпевшего.
Накануне стало известно, что Роули, выписанный ранее, вновь госпитализирован с менингитом.
По словам родственника, мужчина в настоящий момент не может двигать ни руками, ни ногами.
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«Я только что говорил с ним. Судя по всему, ему становится хуже. Он сказал, что не может двигать ни руками, ни ногами, а в глазах у него двоится», — рассказал брат пострадавшего.
Кроме того, у Роули наблюдаются проблемы с речью и употреблением пищи.
По данным газеты, врачи опасаются, что британец уже не сможет полностью восстановиться.