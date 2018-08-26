В Германии из-за бомбы эвакуировали 18 тысяч человек

Более 18 тыс. жителей немецкого города Людвигсхафен эвакуировали из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, сообщает The Local.

Бомба была обнаружена во время строительных работ. Предполагается, что она была сброшена с воздуха военными США. Вес боеприпаса составляет около 500 кг.

Реклама

У группы взрывотехников ушло около шести часов на обезвреживание бомбы, после чего жители города смогли вернуться в свои дома.

Ранее сообщалось, что во французском городе Торрей из-за обнаружения бомбы закрыли пляж. Также ранее сообщалось, что в итальянском городе Терни из-за обнаружения бомбы Второй мировой войны эвакуировали 11 тыс. человек.