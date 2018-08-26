Папа римский признал поражение церкви в борьбе со священниками-педофилами
Папа римский Франциск во время визита в Ирландию заявил, что церковь потерпела поражение в борьбе с педофилией среди священников. Об этом сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.
Глава католической церкви заявил, что сексуальные преступления священнослужителей против детей являются источником «боли» и «стыда» для всего католического сообщества. Также Франциск пообещал, что педофилия в церкви будет «искоренена».
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«Неспособность церковных властей — епископов, религиозных руководителей, священников и других — должным образом отреагировать на эти отвратительные преступления вызвала волну гнева», — передает слова папы «Би-би-си».
Ранее сообщалось, что Ватикан осудил священников Пенсильвании, которых обвинили в массовой педофилии.