Папа римский признал поражение церкви в борьбе со священниками-педофилами

Папа римский Франциск во время визита в Ирландию заявил, что церковь потерпела поражение в борьбе с педофилией среди священников. Об этом сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Глава католической церкви заявил, что сексуальные преступления священнослужителей против детей являются источником «боли» и «стыда» для всего католического сообщества. Также Франциск пообещал, что педофилия в церкви будет «искоренена».

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«Неспособность церковных властей — епископов, религиозных руководителей, священников и других — должным образом отреагировать на эти отвратительные преступления вызвала волну гнева», — передает слова папы «Би-би-си».

Ранее сообщалось, что Ватикан осудил священников Пенсильвании, которых обвинили в массовой педофилии.