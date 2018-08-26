Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 200, есть жертвы

При землетрясении в Иране 232 человека получили ранения различной степени тяжести, еще два человека погибли. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление генерал-губернатора провинции Керманшах.

Отмечается, что землетрясение произошло в западной провинции Керманшах утром в воскресенье, 26 августа. Генерал-губернатор сообщил, что в данный момент известно о 232 пострадавших. Также подтверждены двое погибших.

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О разрушениях в данный момент информации нет.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате землетрясения на западе Ирана увеличилось до 140 человек. Также поступали данные об одном погибшем.