Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 200, есть жертвы

Последствия землетрясения в иранском городе Сере-Поле-Зохаб, 13 ноября 2017 года Tasnim News Agency/Reuters

При землетрясении в Иране 232 человека получили ранения различной степени тяжести, еще два человека погибли. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление генерал-губернатора провинции Керманшах.

Отмечается, что землетрясение произошло в западной провинции Керманшах утром в воскресенье, 26 августа. Генерал-губернатор сообщил, что в данный момент известно о 232 пострадавших. Также подтверждены двое погибших.

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О разрушениях в данный момент информации нет.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате землетрясения на западе Ирана увеличилось до 140 человек. Также поступали данные об одном погибшем.