В Королеве произошел пожар в жилом многоэтажном доме

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили о пожаре в многоэтажном жилом доме в Королеве, которому был присвоен второй ранг сложности. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Подмосковью.

«Двадцать шестого августа в 06.26 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Королев, микрорайон Юбилейный, улица Ленинская, дом 4», — говорится в тексте официального сообщения.

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В работах по ликвидации пожара участвуют 78 человек и 21 единица техники. Подробности о причинах произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в основном здании Центробанка в Москве произошел пожар.