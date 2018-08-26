В Иране произошло землетрясение магнитудой 6,0

На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 26 километрах к юго-востоку от населенного пункта Джаванруд», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Ранее сообщалось, что у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.