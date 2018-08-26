Sun: пострадавший при отравлении в Эймсбери заболел менингитом

Британец Чарльз Роули, который пострадал в результате отравления в городе Эймсбери, попал в больницу. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, в настоящее время Роули получает лечение от менингита.

Как отмечается, родные британца считают, что Роули заболел менингитом из-за отравления «Новичком».

Реклама

При этом брат Роули заявил, что он находится в «плохом» состоянии.

Ранее сообщалось, что Роули госпитализировали из-за того, что у него начались проблемы со зрением.