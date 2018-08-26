В США отменили все предупреждения в отношении урагана «Лэйн»

Национальная метеорологическая служба США отменила все предупреждения в отношении урагана «Лэйн». Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, метеорологи отменили предупреждения, потому что «Лэйн» ослаб до тропического шторма.

Как отмечается, шторм также поменял свое направление и больше не движется в сторону архипелага Гавайи.

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Ранее сообщалось, что ураган «Лэйн» ослаб со второй до первой категории.

Также стало известно, что ураган «Лэйн» может сорвать съемку сериалов «Гавайи 5.0» и «Частный детектив Магнум».