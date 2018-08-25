У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов штата Аляска в США. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По имеющимся данным, толчки были зафиксированы в 8.50 по местному времени (19.50 мск) 25 августа.

Как стало известно, эпицентр землетрясения располагался в 22 километрах к юго-востоку от острова Амукта. Очаг землетрясения находился на глубине около 35 километров.

Реклама

На данный момент информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что сегодня, 25 августа, в Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1. Также в этот день сообщения о подземных толчках поступали из Японии и Папуа — Новой Гвинеи.