В Москве задержали банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей

Правоохранительные органы задержали четырех участников преступной группировки, которую подозревают в незаконном обналичивании более миллиарда руб. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что подозреваемые совершали незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 год. В общей сложности они задействовали более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов». При этом каждая такая транзакция сопровождалась комиссией от 9% до 15%.

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«По выявленному факту... возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщила Волк.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы одного из банков Москвы задержан по подозрению в хищении 800 млн руб.