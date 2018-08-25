Неизвестные застрелили подростка у школы в Калифорнии
Неизвестные застрелили 16-летнего подростка у школы в Северной Калифорнии, еще один 18-летний подросток находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Miami Herald со ссылкой на агентство Associated Press.
Отмечается, что в данный момент полиция задержала двух подозреваемых и продолжает разыскивать причастных к стрельбе.
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По данным правоохранительных органов, стрельба произошла после конфликта между двумя группами молодых людей.
В настоящее время ведется расследование инцидента.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что в США с 2016 года около 300 учебных заведений оформили страховку на случай стрельбы.