Неизвестные застрелили подростка у школы в Калифорнии

Неизвестные застрелили 16-летнего подростка у школы в Северной Калифорнии, еще один 18-летний подросток находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Miami Herald со ссылкой на агентство Associated Press.

Отмечается, что в данный момент полиция задержала двух подозреваемых и продолжает разыскивать причастных к стрельбе.

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По данным правоохранительных органов, стрельба произошла после конфликта между двумя группами молодых людей.

В настоящее время ведется расследование инцидента.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что в США с 2016 года около 300 учебных заведений оформили страховку на случай стрельбы.