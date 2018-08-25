В Москве в субботу ожидается до +26°С
В Москве в субботу, 25 августа, ожидается до +26°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве составит от +24 до +26°С.
Днем ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее сообщалось, что синоптики рассказали о «бабьем лете» в Москве.
В погодном центре «Фобос» заявили, что жителям столичного региона стоит ждать «бабьего лета» в середине сентября.
Однако, как отмечалось, в начале месяца в город придет «новая порция прохладного воздуха».