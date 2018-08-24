СМИ: российское консульство в Киеве забросали дымовыми шашками

Неизвестный бросил дымовые шашки в консульство России в Печерском районе Киева. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в МВД страны.

Нападение заметил охранник консульского отдела, боец Нацгвардии. По его словам, неизвестный мужчина бросил две дымовые шашки, одна из которых залетела на территорию консульского отдела диппредставительства России в Украине. Вторая шашка упала возле забора.

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Как сообщается, после этого мужчина скрылся. Шашки были оперативно потушены, возгорания не произошло.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.