Полиции выделили еще $3 млн на расследование отравлений «Новичком»
Полиции Уилтшира выделили £2,5 млн (около $3,2 млн) на расследование отравлений с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом сообщает «Би-би-си».
Также сообщается, что из Садов Королевы Елизаветы, где искали следы «Новичка», убрали потенциальные кордоны.
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По данным полиции, парк теперь безопасен и его можно вернуть в общественное пользование. Сады королевы Елизаветы были опечатаны с июля.
Отмечается, что детективы проанализируют результаты обысков в парке.
Ранее СМИ сообщили, что в США планируют повысить уровень готовности к чрезвычайным ситуациям из-за возможных применений отравляющего вещества.