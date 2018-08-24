Очевидцы сообщили о пожаре в здании ЦБ

Очевидцы сообщили, что в Москве на Неглинной улице горит здание Банка России. Сообщения появились в твиттере и сервисе «Яндекс.Разговорчики».

«Банк России горит, не суйтесь сюда, все колом стоит», — написал один из пользователей.

РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичного главка МЧС России сообщает, что в Москве загорелось административное здание по адресу Неглинная улица, дом 12. Отмечается, что очаг пожара находится на пятом этаже здания.

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«Поступила информация о возгорании административного здания по адресу улица Неглинная, дом 12. Здание разноуровневое, трех-, шестиэтажное», — сказал представитель МЧС.

Площадь пожара в настоящий момент уточняется.

Ранее сообщалось, что в Москве произошел пожар в НИИ Биологического приборостроения.