Очевидцы сообщили о пожаре в здании ЦБ
Очевидцы сообщили, что в Москве на Неглинной улице горит здание Банка России. Сообщения появились в твиттере и сервисе «Яндекс.Разговорчики».
«Банк России горит, не суйтесь сюда, все колом стоит», — написал один из пользователей.
РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичного главка МЧС России сообщает, что в Москве загорелось административное здание по адресу Неглинная улица, дом 12. Отмечается, что очаг пожара находится на пятом этаже здания.
«Поступила информация о возгорании административного здания по адресу улица Неглинная, дом 12. Здание разноуровневое, трех-, шестиэтажное», — сказал представитель МЧС.
Площадь пожара в настоящий момент уточняется.
Ранее сообщалось, что в Москве произошел пожар в НИИ Биологического приборостроения.
Центробанк горит #москва pic.twitter.com/UjYDBERb8T— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 24 августа 2018 г.