Тонувший в Москве-реке мужчина набросился с кулаками на своих спасителей

Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину, однако тот напал на них с кулаками. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение о тонущем мужчине по адресу: ул. Крымский Вал, д. 9. Спасатели прибыли на место и вытащили мужчину из воды. Однако тот стал вести себя неадекватно и набросился на сотрудников МЧС с кулаками», - рассказал источник.

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Источник агентства РИА «Новости» отмечает, что тонущий мужчина был пьян.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, ведется проверка.