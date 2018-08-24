Осужденный в США россиянин Ярошенко встретился с семьей впервые за семь лет

Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко встретился со своей семьей впервые за семь лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-консула России в США Евгения Успенского.

По словам дипломата, встреча с женой и дочерью была «очень волнительной».

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«Таким взволнованным мы не видели его никогда», — сказал Успенский.

Ранее жена Ярошенко Виктория рассказала, что в тюрьме он занимается самолечением.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. В 2016 году апелляционный суд Нью-Йорка отказал в пересмотре приговора.