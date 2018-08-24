Генпрокуратура признала нежелательной в России американскую Pacific Environment

Генпрокуратура России признала нежелательной работу американской неправительственной организации (НПО) Pacific Environment (Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, что работа организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», — отмечается в сообщении.

Генпрокуратура направила соответствующее решение в Минюст, чтобы министерство внесло Pacific Environment в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.