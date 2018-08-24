В Кремле отреагировали на слова Кадырова о правозащитниках

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий в связи с появившейся информацией о высказывании главы Чечни Рамзана Кадырова о правозащитниках. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в СМИ появилась информация о словах Кадырова, который якобы заявил, что правозащитники мешают правоохранительным органам.

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По словам Песква, правозащитников нужно дифференцировать. Он также подчеркнул, что фраза Кадырова могла быть вырвана из контекста.

«Но я убежден, что, естественно, эти слова не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в нашей стране, в том числе на российских», — заявил Песков.

Ранее коллектив «Новой газеты» обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой запретить главе Чечни Рамзану Кадырову въезд в столицу.