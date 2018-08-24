Больше половины россиян назвали свое материальное положение средним

Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», почти 60% россиян считают свое положение средним, причем больше трети жителей нашей страны не ожидают в изменений в своем финансовом положении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса.

Согласно исследованию, 59% россиян назвали свое материальное положение средним, 28% — плохим, 12% опрошенных считают, что их материальное положение является хорошим, а 1% опрошенных не смогли ответить на поставленный вопрос.

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По заявлению 24% респондентов, им не хватает денег на одежду, но достаточно на питание, а 14% не хватает даже на еду. При этом 34% россиян заявили, что им хватает денег на одежду, но не хватает на бытовую технику, а 18% не хватает только на автомобиль. О возможности купить машину заявили лишь 10% россиян.

Также стало известно, что 38% жителей России не ожидают в ближайший год изменений в своем материальном положении, еще по пятой доли опрошенных ожидают улучшения (20%) и ухудшения (21%) в годовой перспективе.

В декабре прошлого года сообщалось, что россияне поделились ожиданиями от предстоящего 2018 года.