Мигранты на борту итальянского судна объявили голодовку

Сенатор от оппозиционной Демократической партии Италии Давиде Фараоне заявил, что мигранты на борту корабля итальянской береговой охраны Diciotti, который с понедельника стоит в сицилийском порту Катания, объявили голодовку. Об этом он сообщил в своем аккаунте в твиттере.

Также политик рассказал о приостановке визитов на корабль, поводом для которых стали «соображения безопасности».

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«Я только что получил известие из службы капитана порта, что на борту Diciotti сложилась напряженная ситуация, и мигранты начали голодовку. Кроме того, визиты на борт для выражения солидарности и проверки условий, существующих на корабле, приостановлены по соображениям безопасности», — рассказал Фараоне.

Ранее сообщалось, что мигрантов с судна Aquarius согласились принять пять стран.