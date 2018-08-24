Атаковавший полицейских в центре Москвы мужчина скончался

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским в центре Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный в ситуации источник.

По имеющимся данным, нападавшим оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Около полуминуты он обстреливал полицейских, которые открыли встречный огонь по ногам нападавшего.

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Как сообщили в МВД, один из полицейских был ранен в ногу, атаковавшего правохранителей мужчину доставили в реанимацию и сделали операцию, однако он все равно скончался в больнице.

«Его прооперировали, но спасти не смогли», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео нападения на полицейских в центре Москвы.