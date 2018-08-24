Жителя Забайкалья осудили за помощь террористам в Сирии

Дальневосточный окружной военный суд признал жителя Забайкалья виновным в финансировании террористической группировки, которая действует на территории Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Отмечается, что суд приговорил жителя Забайкалья к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. В ведомстве добавили, что он переводил деньги членам террористической организации «Джебхат ан-Нусра», деятельность которой запрещена в России и других странах. Также в ФСБ добавили, что житель Забайкалья является уроженцем Киргизии.

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«В 2017-2018 годах приверженец радикального ислама регулярно направлял личные средства на финансирование деятельности международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра», признанной Верховным Судом России террористической и запрещенной на территории страны», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Афганистане россиянина задержали за вербовку террористов.