В Москве в пятницу ожидается до +24°С
В столице в пятницу, 24 августа, ожидается до +24°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве составит от +22 до +24°С.
Днем малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее сообщалось, что ночь на 23 августа в Москве стала самой холодной с середины июня. Представитель центра погоды «Фобос» отметил, что такой низкой температуры в столице не было с 16 июня 2018 года.
Также ранее синоптики пообещали, что жителям столичного региона стоит ждать «бабьего лета» в середине сентября.