СМИ: пропавший танкер с россиянами найден у берегов Африки

У берегов Габона обнаружен танкер «Пантелена», который перестал выходить на связь с 14 августа. Об этом сообщает портал Africanews со ссылкой на региональный центр по морской безопасности в Центральной Африке (CRESMAC).

Отмечается, что судно было найдено при помощи космических спутников США. В данный момент танкер пришвартован в порту Габона Овендо.

РИА «Новости» уточняет, что на борту судна находятся два россиянина и 17 граждан Грузии. Также сообщается, что «Пантелена» загружена семью тыс. топлива и принадлежит греческой компании Lotus Shipping.