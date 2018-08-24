Судовладелец опроверг сообщения об аресте российского судна в ЮАР

Владельцы сухогруза «Лада», который якобы был задержан полицией ЮАР, не подтвердил арест судна или членов его экипажа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании-судовладельца.

Ранее сообщалось, что полиция ЮАР задержала предположительно российское судно с «опасным грузом» в порту города Порт-Элизабет. Представители посольства и генконсульства России в ЮАР начали проверку этой информации.

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«Судовладелец не подтверждает арест судна и экипажа», — сообщил представитель компании.

Также представитель компании отметил, что дальнейшие комментарии можно получить от властей ЮАР. Он подчеркнул, что компании сложно комментировать «недостоверную информацию».