ФСИН направила следователям видео с пытками в ярославской колонии

Новое видео, на котором запечатлено избиение осужденных в ярославской колонии, было «выявлено» ФСИН и направлено следователям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Представители ведомства отметили, что видео было «выявлено» 14 августа.

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«[Видеоматериалы] направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении ведомства.

Также в пресс-службе напомнили, что в конце июля нынешнего года по инициативе директора ФСИН в каждом территориальном органе были организованы комиссии для проверок всех случаев применения силы и специальных средств сотрудниками исправительных учреждений.

Ранее юристы фонда «Общественный вердикт» сообщили о новом видео, которое было сделано в Ярославской колонии №1, на котором видно, как бьют осужденных.