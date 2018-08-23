Опубликовано видео нападения на полицейских в центре Москвы

Следственный комитет России опубликовал видео нападения, которое было совершено на двух полицейских в центре Москвы, в своем официальном канале на Youtube.

Видеоролик длится 49 секунд, на нем видно, как мужчина, который открыл огонь по полицейским хаотично отстреливается от них. Также на записи видно, как полицейские открыли ответный огонь, который был направлен в район ног нападавшего.

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Мужчина совершил попытку скрыться, однако после очередного выстрела полиции упал на землю.

Ранее сообщалось, что источник рассказал подробности о напавшем на полицию в центре Москвы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.