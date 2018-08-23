Источник рассказал подробности о напавшем на полицию в центре Москвы

По словам источника в правоохранительных органах, мужчина, который открыл стрельбу по полицейским в центре Москвы является 31-летним уроженцем Кабардино-Балкарии, передает РИА «Новости».

«Это уроженец КБР 1987 года рождения», — сказал источник.

Причины нападения на данный момент неизвестны. Сам нападавший находится в реанимации, где его оперируют в данный момент.

Ранее сообщалось, что в МВД рассказали подробности нападения на полицейских в центре Москвы, в результате которого один из полицейских был ранен в ногу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.