В ФРГ арестовали подозреваемого в терроризме россиянина

Следственный судья Федеральной судебной палаты Германии принял решение о помещении в предварительное заключение гражданина России, передает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.

Сообщается, что мужчину зовут Магомед-Али Ц., он является выходцем из Чеченской Республики. Он был задержан по месту проживания в Берлине сотрудниками полиции Берлина с участием спецназа.

В прокуратуре отметили, что 31-летний мужчина подозревается в подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ на территории страны совместно с 22-летним Клементом Б, задержанным в апреле 2017 года в Марселе.