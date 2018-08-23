В МВД рассказали подробности нападения на полицейских в центре Москвы

В центре Москвы в результате нападения неизвестного на полицейских дипломатических представительств, один сотрудник правоохранительных органов получил ранение в ногу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По данным ведомства, при стрельбе неизвестного пострадал один сотрудник полиции.

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Как отмечается, в настоящее время жизни полицейского ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после стрельбы по полицейским в центре Москвы.

Как отмечалось, полицейские в ответ применили табельное оружие, в результате чего нападавший был ранен.