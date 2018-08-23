СК возбудил дело после стрельбы по полицейским в центре Москвы

Следственный комитет России на своем сайте сообщил, что по факту нападения на полицейских в центре Москвы было возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, 23 августа 2018 года вечером мужчина, двигаясь по переулку Сивцев Вражек в городе Москве, беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, проходивших мимо, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что полицейские в ответ применили табельное оружие, в результате чего нападавший был ранен и госпитализирован в одну из столичных больниц. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 317 Уголовного кодекса России.

Ранее в МВД сообщили, что неизвестный открыл огонь по полиции в центре Москвы.