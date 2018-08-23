МВД: неизвестный открыл огонь по полиции в центре Москвы
Неизвестный открыл огонь по двум полицейским дипломатических представительств в Москве, сообщили в Министерстве внутренних дел России, передает РИА «Новости».
Сообщается, что один из полицейских был ранен в результате стрельбы.
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По словам сотрудников правоохранительных органов, открывший стрельбу был ранен ответным огнем.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина открыл огонь у посольства Чили в Москве.
22 августа сообщалось, что в Подмосковье мужчина ранил полицейских ножом при задержании.