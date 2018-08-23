Источник: мужчина открыл огонь у посольства Чили в Москве

Неизвестный открыл огонь рядом с посольством Чили в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах, передает агентство новостей «Москва».

«Полиция проверяет информацию о стрельбе по адресу: Денежный пер., д. 7 корп. 1, где расположено посольство Чили», — сказал источник.

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Подробности произошедшего в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина ранил полицейских ножом при задержании.

Как отмечалось, при задержании мужчина попытался сопротивляться и ранил сотрудников правоохранительных органов ножом.