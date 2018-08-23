Парк «Зарядье» вошел в список самых лучших мест мира по версии Time

Американский журнал Time включил московский парк «Зарядье» в список ста лучших мест в мире 2018 года, которые стоит посетить. Об этом говорится на сайте издания.

В рейтинге Time отмечается, что парк «Зарядье» — первый за 50 лет масштабный общественный парк, созданный в Москве. На территории парка располагается концертный зал, «ледяная пещера» и мост-бумеранг через Москву-реку. С момента его открытия в сентябре 2017 года парк посетили почти 10 миллионов человек, говорится в материале.

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Time добавляет, что проект парка был создан группой архитекторов из США.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал об участившихся случаях занятия сексом в столичном парке «Зарядье». По его словам, пары, занимающиеся сексом, стали попадать на камеры видеонаблюдения парка.