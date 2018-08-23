Путин возложил цветы к монументу погибшим с подлодки «Курск»

Президент России Владимир Путин посетил к монументу, который был сооружен в память о погибших моряках с подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море, в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года во время военно-морских учений, передает РИА «Новости».

Сообщается, что президент возложил цветы к монументу

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В марте Путин заявил, что причиной катастрофы атомной субмарины «Курск» в 2000 году, приведшей к гибели 118 подводников, стало «общее плачевное состояние вооруженных сил».

За два дня до гибели «Курск» вышел в море на морские учения Северного флота. Экипаж должен был осуществить учебный пуск крылатой ракеты и торпедировать отряд боевых кораблей условного противника. На бортунаходились 24 крылатые ракеты и 24 торпеды. После успешного осуществления учебных стрельб «Курск» перестал выходить на связь. На следующий день гидроакустики крейсера «Петр Великий» обнаружили АПЛ «Курск» лежащим на грунте на глубине 108 метров.