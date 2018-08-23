Суд заочно арестовал предполагаемого заказчика теракта в Петербурге
Басманный суд в Москве принял решение о заочном помещении под стражу предполагаемого заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга, уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова, передает РИА «Новости».
«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мухтарову меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья Елена Ленская.
Реклама
По ее словам, срок действия этой меры пресечения был установлен на два месяца с момента экстрадиции обвиняемого в Россию или его задержания на терроритории страны.
Мухтаров обвиняется по 12 преступлениям, среди которых — терроризм, незаконное хранение взрывчатки и незаконное изготовление бомб.
Ранее сообщалось, что СК просит о заочном аресте предполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга.