Суд заочно арестовал предполагаемого заказчика теракта в Петербурге

Басманный суд в Москве принял решение о заочном помещении под стражу предполагаемого заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга, уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова, передает РИА «Новости».

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мухтарову меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья Елена Ленская.

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По ее словам, срок действия этой меры пресечения был установлен на два месяца с момента экстрадиции обвиняемого в Россию или его задержания на терроритории страны.

Мухтаров обвиняется по 12 преступлениям, среди которых — терроризм, незаконное хранение взрывчатки и незаконное изготовление бомб.

Ранее сообщалось, что СК просит о заочном аресте предполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга.