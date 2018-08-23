СК просит о заочном аресте предполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга

В Басманном суде проинформировали, что следствие обратилось с просьбой заочно арестовать предполагаемого заказчика теракта, который произошел в петербургском метро в 2017 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет об уроженце Киргизии Сирожиддине Мухтарове. Ему предъявили обвинение по статье ст. 205.1, Ч. 1 УК России в вербовке террористов.

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Согласно имеющейся информации, суд примет решение по поводу аналогичного ходатайства в отношении Мухтарова Б.М. Его обвиняют по девяти преступлениям, в числе которых терроризм, незаконное изготовление, хранение, перевозка или ношение, взрывчатых веществ, а также их незаконное приобретение, передача и сбыт.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет закончил предварительное следствие по уголовному делу о теракте, который произошел в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.