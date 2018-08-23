Христос спас семью после пяти дней в Черном море

Пара из Новороссийска провела пять дней на лодке в открытом море без еды и воды и была спасена проходившим мимо греческим судном, сообщают местные СМИ.

Супруги Надежда Ачапкина и Михаил Алавердян купили резиновую лодку и решили отправиться на ней на рыбалку в районе Мысхако города Сочи, где их унесло в открытое море. Они пытались привлечь внимание людей с берега, но ничего не получилось. В течение нескольких дней море швыряло лодку от Новороссийска до Геленджика, потом до Утриша и Тамани, проходящие мимо суда не замечали лодку.

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Как рассказала Ачапкина, ночью они махали фонариком, днем — руками и шортами, три дня был очень сильный шторм, лодку переворачивало и унесло практически все вещи.

По ее словам, на четвертый день у пары начались галлюцинации, они получили сильные ожоги от солнца.

Днем пятого дня супругов спас красно-черный танкер под греческим флагом «Крити Рок». Отмечается, что капитана корабля звали Христос Константинидис.

Пострадавшим предоставили каюту и дали возможность связаться с родственниками. Молодые люди пробыли на танкере еще три дня, а затем их доставили на берег